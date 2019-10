Hakkinen: "Ferrari moet perfect samenwerken als ze willen blijven winnen"

Mika Hakkinen ziet de spanning binnen Ferrari langzaam maar zeker oplopen. De tweevoudig wereldkampioen denkt dat Sebastian Vettel en Charles Leclerc beter moeten gaan samenwerken om te kunnen blijven winnen.

Met drie zeges op rij kwam Ferrari sterk uit de zomerstop, maar in Rusland zorgde pech bij Vettel ervoor dat Mercedes in stelling gebracht werd om de race te winnen. Na afloop van de race ging het echter meer over het tactische plan van de Scuderia. Leclerc gaf Vettel na de start een slipstream aan zijn teamgenoot, die de leiding overnam en vervolgens weigerde om weer aan de kant te gaan voor de Monegask.

Het was voor Ferrari de tweede race op rij dat er intern gedonder was over strategieën en teamorders. In Singapore kon Leclerc er weinig begrip voor opbrengen dat Vettel eerder naar de pits gehaald werd, waardoor de Duitser de leiding kon overnemen en uiteindelijk de zege wist te pakken. Volgens Hakkinen wijst het op broeiende spanningen binnen Ferrari, dat volgens hem niet goed genoeg samenwerkt om aan de lopende band te kunnen winnen.

"Nadat hij van pole position vertrok had Charles Leclerc alle recht om een goed resultaat te verwachten op zondag. Het ging allemaal fout toen hij instemde Sebastian een tow te geven op het lange rechte stuk naar bocht 2. Doordat hij instemde met het afstaan van de leiding aan Sebastian, gaf het de Duitser de kans om de race te controleren. Dat deed hij perfect."

"Er is spanning tussen de Ferrari-coureurs en Charles leert een aantal stevige lessen. Een daarvan is het feit dat Sebastian zijn vier wereldtitels niet won omdat hij zich liet wegzetten. Vergeleken met Mercedes heeft Ferrari nog niet het perfecte teamwork tussen de coureurs. Dat moeten ze wel doen als ze consistent willen winnen. Strijd binnen een team werkt nooit", vertelde de Fin in zijn column voor Unibet.