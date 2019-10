Helmut Marko onder de indruk van eerste races Alexander Albon bij Red Bull

Helmut Marko is onder de indruk van wat Alexander Albon in zijn eerste races heeft laten zien bij Red Bull Racing. De kansen van de coureur op een zitje bij het team in 2020 lijken toe te nemen.

Officieel gezien zal Red Bull Racing pas na de Grand Prix van Mexico een besluit nemen over wie het zitje naast Max Verstappen zal krijgen in 2020. Dat kondigde Marko in een eerder stadium al aan. Destijds maakte hij ook duidelijk dat Red Bull tussen twee coureurs gaat kiezen: Albon, die momenteel bij Red Bull racet, en Pierre Gasly, die het plekje naast Verstappen in de eerste seizoenshelft bezette.

Tegenover Servus TV maakte Marko duidelijk dat de keuze zal afhangen van welke coureur het meeste voor Red Bull Racing kan betekenen in het constructeurskampioenschap. "De enige optie voor ons is dat we twee sterke coureurs hebben in 2020. Op die manier willen we mee gaan doen om het kampioenschap voor constructeurs."

Albon maakt in ieder geval een goede indruk op Marko. "Tot nu toe zijn al zijn races erg goed geweest. Wat hij tot nu toe heeft laten zien is een goede aanbeveling voor het komende seizoen. Zijn training in Sochi was niet zo goed. Hij crashte in de kwalificatie. Alex won het jaar ervoor in de Formule 2 op dat circuit, wat ervoor zorgde dat hij teveel vertrouwen had. In de race moest hij terrein goedmaken, maar dat probleem heeft hij erg goed opgelost."