Helmut Marko gefrustreerd: "De nieuwe regels verwaarlozen de sport"

Onlangs hebben voorstellen voor nieuwe kwalificatieformats te proberen in de Formule 1 vanaf 2020 weinig positieve reacties opgeleverd van coureurs, teams en fans. Brawn probeerde het voorstel tijdens het Russische Grand Prix-weekend te verduidelijken en zei dat het een experiment zou zijn tijdens een aantal races. Verder zouden ze niets implementeren tot het seizoen ver genoeg was gevorderd om een duidelijke pikorde in het kampioenschap te laten zien, omdat dat waarschijnlijk de omgekeerde startposities zou bepalen.

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko vertelde tijdens een interview op de Oostenrijkse Servus TV dat het idee "absurd" was en dat het de sport zou verwaarlozen. "Als je dit doet op circuits zoals Monte Carlo, Singapore of Barcelona, op circuits waar er praktisch geen inhaalmogelijkheden zijn, hoef je de startposities helemaal niet om te draaien, want er verandert toch niets."

Het idee is volgens Marko 'absurd'

De teams en coureurs lieten eerder al weten het idee niet echt een goed idee te vinden. Marko, een Oostenrijkse voormalig Formule 1-coureur en nu in dienst als adviseur van Red Bull Racing, was ook niet te spreken over de verandering. De Formule 1 zou volgend seizoen gaan experimenteren met het nieuwe kwalificatieformat, bestaande uit een kwalificatierace. De startposities van die race zou de omgedraaide volgorde van het kampioenschap zijn. Marko ziet dat idee niet zitten. “Onze sport moet een voorbeeld zijn van voetbal of tennis. De regels zijn in de afgelopen 30, 40, 50 jaar bijna niet veranderd.”

'De beste moet winnen'

Volgens Marko is het simpel: de beste moet winnen. “De toeschouwer moet begrijpen dat er volgens deze regels een Grand Prix is en dat de beste wint, maar niet met kunstmatige manipulatie. We hebben al DRS en andere dingen om de spanning te vergroten.”

Marko eist een reflectie en dringt aan op reglementen waarin de auto's "meer gelijkwaardig" zijn, zoals hij het uitdrukt. “Bovenal moet de aerodynamica worden beperkt. Achter een andere bolide rijden is zo moeilijk geworden, omdat de banden oververhit raken. Dan verliezen ze grip en glijd je meer. Helaas zijn veel races relatief eentonig omdat er geen kans is om in te halen”, concludeert Marko.