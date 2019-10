Het was een weekend met ups en downs voor Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat. De Toro Rosso-coureur moest in zijn thuis Grand Prix-weekend twee keer een oefensessie afbreken vanwege een probleem. In vrije training 1 bleek het nog om de benzinetoevoer te gaan, in VT3 was het een probleem met de motor. De motor van de thuisfavoriet werd daarom gewisseld en het team was niet op tijd klaar met die wissel voor de kwalificatie. Ondanks alle problemen beleefde hij toch een mooie thuisrace, zoals te zien is in deze vlog: