Christian Horner: "Verstappen had niet de snelheid voor strijd met de top drie"

Christian Horner stelt dat Red Bull Racing in Rusland gemaximaliseerd heeft met de vierde en vijfde posities. Het tempo was volgens de teambaas niet aanwezig om de strijd om het podium aan te gaan.

Beide coureurs van Red Bull Racing kregen na afloop van de kwalificatie een gridstraf. Voor Max Verstappen betekende dit dat hij vanaf de negende positie aan de wedstrijd begon. Uiteindelijk wist hij zich binnen twintig ronden naar de top vijf te knokken, om na de uitvalbeurt van Sebastian Vettel uiteindelijk op de vierde positie aan de finish te komen. Volgens Horner was de snelheid er niet om de top 3 te kunnen bedreigen.

"Onze beide coureurs hebben een goede prestatie neergezet. De vierde plaats was voor Max het maximaal haalbare, nadat hij als negende aan de race begon. Hij had een aantal geweldige inhaalacties op zijn weg naar voren. De snelheid aan het eind van de race was prima, maar niet goed genoeg om de strijd aan te gaan met de top drie."

Lof voor 'volwassen race' Albon

Voor Alexander Albon gold dat hij weinig hinder ondervond van zijn gridstraf. Na zijn crash in de kwalificatie stond hij negentiende op de grid, maar uiteindelijk zou de Britse Thai vanuit de pits vertrekken op het Sochi Autodrom. Horner is tevreden over de prestatie die daarna volgde in de race, want Albon wist zich vanuit de achterhoede knap op te werken naar een vijfde plaats aan de finish.

"Alex startte vanuit de pits en reed een goede race. Hij wist zich een weg door het veld naar voren te banen met een paar mooie inhaalacties. Hij reed een volwassen race en werd vijfde, wat indrukwekkend is. P4 en P5 was voor ons het maximaal haalbare vandaag. Nu reizen we af naar Japan voor de thuisrace van Honda."