Honda prijst aanvalsdrang Verstappen en Albon in Rusland

Max Verstappen heeft in Rusland indruk gemaakt op Honda. Technisch directeur Toyoharu Tanaba was vooral te spreken over de 'goede inhaalacties' van de Nederlander op het Sochi Autodrom.

In Rusland moest Verstappen door een gridstraf vanaf P9 starten, maar uiteindelijk zou hij de vierde positie en twaalf punten in de wacht slepen. Volgens Tanabe onderscheidde de Nederlander zich met een aantal mooie inhaalacties. "Ondanks een straf die hem terugwierp naar P9 op de grid, lukte het Verstappen om zich naar de vierde plek aan de finish te rijden. Op de weg daar naartoe maakte hij een aantal goede inhaalacties."

Ook over het resultaat van Alexander Albon was de technische baas van Honda zeer te spreken. "Na een start vanuit de pits door zijn crash in de kwalificatie reed Albon ook agressief, vooral in de slotfase. Daardoor werd hij achter zijn teamgenoot vijfde. Dit was het beste wat we gezien onze snelheid en startposities konden verwachten", zei Tanabe over de verrichtingen van de Britse Thai.

Het optreden van de Toro Rosso-coureurs noemde Tanabe 'ongelukkig', terwijl de focus van Honda nu verlegd wordt naar de Japanse Grand Prix, de thuisrace van de motorleverancier. "We hebben dit weekend een aantal probleempjes gehad met de power unit en we zullen nu alles zorgvuldig analyseren om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op onze thuisrace op Suzuka over twee weken."