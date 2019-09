Hamilton looft Mercedes na zege 82: "Was enorm lastig om Ferrari bij te houden"

Voor de negende keer dit seizoen en 82ste keer in zijn carrière kwam Lewis Hamilton in Rusland als eerste over de meet. De Mercedes-coureur loofde na afloop van de race het werk van het team.

Hamilton leek in de openingsfase van de race niet meteen aanspraak te maken op de zege, maar gedurende de race vielen alle puzzelstukjes in elkaar voor de Brit en Mercedes. Sebastian Vettel viel kort na zijn pitstop uit, waarna de op softs gestarte Mercedessen onder de virtual safety car hun enige stop van de race maakten. Dat leverde Hamilton uiteindelijk de zege op.

Na afloop van de race benadrukte Hamilton dat de zege voortkwam uit het geweldige werk dat de teamleden van Mercedes dit weekend geleverd hebben. "De jongens hier hebben dit weekend geweldig werk afgeleverd door nieuwe dingen te proberen en altijd innovatief proberen te zijn. Ook geven ze nooit op. Dat geeft me enorm veel inspiratie."

"Het is ongelooflijk om vandaag dit resultaat te behalen, zeker als je ziet hoe snel Ferrari bij de start was. Het was een enorm lastige taak om alleen al bij te blijven. Zoals gezegd gaven we niet op, bleven we pushen. De auto was geweldig vandaag, dus een groot bedankje naar iedereen hier en in de fabriek, waarvan ik weet dat ze vol hoop op de bank zaten."

Hamilton denkt nog niet aan titel

Hoewel de titel door zijn zege weer dichterbij is gekomen, wil Hamilton daar nog niet aan denken. "Ik probeer het hele seizoen niet te veel aan het kampioenschap te denken en het per race te bekijken. Als collectief hebben we daar dit jaar aan gewerkt, hoewel het gedurende het seizoen lastiger en lastiger wordt. We bekijken het stap voor stap en willen niet struikelen. We moeten dit soort prestaties blijven leveren, maar ik weet dat de bazen in Stuttgart hier blij mee zullen zijn vandaag."