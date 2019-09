Grand Prix van Rusland: Mazzeltje brengt Hamilton zege, Verstappen vierde

Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Rusland gewonnen. De Mercedes-coureur had enig fortuin met de timing van de virtual safety car en wist daarna Valtteri Bottas en Charles Leclerc relatief eenvoudig van zich af te houden. Max Verstappen werd keurig vierde.

Na de kwalificatie vertelde Leclerc dat de pole position niet altijd een voordeel is en dat werd bewezen bij de start. Vanaf de derde positie kwam Vette goed weg: hij ging meteen langs Hamilton en kon in de run naar bocht 1 ook relatief eenvoudig langs Leclerc gaan. Ook Carlos Sainz kwam goed van zijn plek en pakte de vierde positie van Valtteri Bottas af, waarna hij kortstondig Hamilton kon bedreigen.

Na de eerste ronde kwam ook de safety car in de baan. Antonio Giovinazzi werd in de sandwich genomen door Daniel Ricciardo en Romain Grosjean. De Italiaan ontsnapte aan schade aan zijn bolide, terwijl Grosjean in de bandenstapels eindigde en Ricciardo met een lekke band naar de pits moest.

Vettel werkt teamorders Ferrari tegen

In ronde 4 ging de race weer van start met Vettel aan de leiding, voor Leclerc, Hamilton, Sainz, Bottas, Lando Norris, Sergio Perez en Verstappen op P8. Bottas en Verstappen werkten zich vervolgens redelijk snel op naar posities vier en vijf, terwijl Ferrari met een probleem in de maag zat. Het team wilde door middel van een teamorder Leclerc weer voor Vettel krijgen, maar de Duitser bleek niet mee te werken: zijn tempo lag hoger dan bij Leclerc, waardoor de teamorder niet gegeven kon worden.

Ferrari zag daarna een mogelijkheid om de teamorder tot uitvoering te brengen via de pitstops. Leclerc werd in ronde 22 als eerste naar de pits gehaald voor de verplichte bandenwissel, terwijl de Scuderia ervoor koos om Vettel vier ronden langer door te laten rijden. Dat wierp zijn vruchten af, want Vettel kwam inderdaad achter Leclerc terug op de baan.

Problemen Vettel kosten Ferrari zege

Tot dan toe leek Ferrari relatief onbedreigd op de winst af te stevenen, maar in ronde 27 viel de dag in duigen. Vettel viel stil en veroorzaakte daarmee een virtual safety car. Mercedes profiteerde daar optimaal van: Hamilton en Bottas kwamen op dat moment binnen voor hun enige stop van de race, waarmee de Brit de leiding in de race definitief overnam van Leclerc.

Direct na het eindigen van de virtual safety car kwam de safety car weer de baan op, omdat George Russell crashte. Leclerc deed op dat moment een tweede stop voor softs, waarmee ook Bottas aan hem voorbijkwam. Bij de hervatting in ronde 33 lag Hamilton dan ook aan de leiding, voor Bottas, Leclerc, Verstappen, Sainz, Magnussen en Albon.

Na de laatste hervatting gebeurde er aan het front niet veel meer. Hamilton kon eenvoudig een gaatje trekken naar Bottas, die zich aanvankelijk nog een beetje moest verdedigen ten opzichte van Leclerc. De Ferrari-coureur kon echter geen aanval meer inzetten. Daarmee boekte Hamilton dus de 82ste zege van zijn carrière, voor teamgenoot Bottas en Leclerc.

Verstappen kon na de safety car het tempo niet helemaal meer volgen en werd vierde, terwijl Alexander Albon in de slotfase voorbij ging aan Sainz voor de vijfde positie. Perez pakte de zevende positie, gevolgd door Magnussen, Norris en Hülkenberg op de tiende positie.