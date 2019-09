Ferrari ontkent gespannen verstandhouding tussen Vettel en Leclerc

De relatie tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc staat niet onder druk. Dat zegt Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, in gesprek met Sky Sports Italia.

De verstandhouding tussen Vettel en Leclerc leek onder druk te staan naar aanleiding van de Singaporese Grand Prix. Leclerc lag aan de leiding van die race, maar zag een overwinning in rook opgaan toen hij later naar de pits gehaald werd dan Vettel. De Duitser stopte een ronde eerder en nam daardoor de leiding in de race over. Over de boordradio en na de race liet Leclerc blijken daar absoluut niet blij mee te zijn.

Vettel noemde die reactie van Leclerc eerder al 'natuurlijk' in die situatie, terwijl de Monegask in Rusland duidelijk maakte dat hij niet op die manier dient te reageren in de toekomst. Verhalen dat er spanningen tussen de coureurs zouden zijn, zijn volgens Mekies niet waar. De Fransman begrijpt de reactie van Leclerc volledig.

"We zijn ons bewust dat dit op dat moment voor een coureur erg lastig is om te begrijpen wat er om hem heen gebeurt. Na een ongelooflijke race was hij ineens tweede en moesten we hem uitleggen wat er gebeurde. We probeerden hem de informatie te geven die hij niet had. Maar het is normaal om een antwoord te verwachten als je aan het strijden bent in Singapore bij 40 graden, terwijl je van P1 naar P2 gaat."

De samenwerking tussen de coureurs staat dan ook niet onder druk. Mekies: "Van binnenuit is het makkelijker om op alles commentaar te geven. Seb en Charles werken hard samen en benaderen iedere race als een team. Mattia Binotto spendeert veel tijd met ze om het te laten lukken. Ik denk dat ze het met goede intenties doen en de realiteit is dat de prestaties erg goed zijn."