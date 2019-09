Kwalificatie-dilemma voor Pierre Gasly: "Wil plaatsing voor Q3 vermijden"

Nog voordat het weekend in Rusland echt begonnen is, weet Pierre Gasly al dat hij na de kwalificatie een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Dat zorgt voor een dilemma bij de Toro Rosso-coureur over de aanpak in de kwalificatie.

Net als teamgenoot Daniil Kvyat en de coureurs van Red Bull Racing krijgt Gasly in Rusland de beschikking over een nieuwe motor van Honda. Omdat bij de Fransman alleen de verbrandingsmotor gewisseld wordt, krijgt hij zondag een gridstraf van vijf plaatsen aan de broek. Dat zorgt voor een tweestrijd bij Gasly: enerzijds wil hij zich zo goed mogelijk kwalificeren, maar anderzijds wil hij plaatsing voor Q3 eigenlijk voorkomen.

"Enerzijds moeten we de kwalificatie gewoon rijden, maar aan de andere kant willen we Q3 niet halen en op de zachte band vanaf P14 of P15 moeten vertrekken. Dat kan een lastig verhaal worden. Idealiter halen we Q2 en staan we daarin zo dichtbij de top 10 als mogelijk is, zodat we onze kansen op zondag kunnen maximaliseren", vertelde de Fransman tegenover onder andere GPToday.net.

Toro Rosso heeft geen speelruimte in kwalificatie

Gasly beseft echter wel dat hij en Toro Rosso weinig ruimte hebben om specifiek voor de elfde of twaalfde plaats te gaan, hoewel hij plaatsing voor Q3 een zware opgave vindt. "Ik denk niet dat we de marge hebben om daarmee te spelen. Objectief gezien zijn McLaren en Renault in kwalificatietrim sneller dan wij, dus het is voor ons erg moeilijk om Q3 te gaan halen. We zullen doen wat we kunnen en dan zien we wat het ons brengt."