ExxonMobil: "Red Bull Racing heeft dit jaar nog geen nieuwe brandstof gekregen"

Red Bull Racing zal nog voor het einde van het seizoen een nieuwe brandstof krijgen van ExxonMobil. Tevens blijkt het team sinds het begin van dit seizoen nog geen nieuwe brandstofmix gekregen te hebben.

Behalve op motorisch vlak zijn tegenwoordig ook de brandstoffen een gebied van ontwikkeling geworden in de Formule 1. De gevolgen van een nieuwe, verbeterde brandstof kunnen groot zijn. Zo vertelde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner deze week nog dat hij vermoedt dat Ferrari een enorm motorisch voordeel heeft verkregen door een 'sappige' brandstof van leverancier Shell.

Voorafgaand aan het seizoen vertelde ExxonMobil nog aan GPToday.net dat de doelstelling was om voor iedere nieuwe motorspecificatie van Honda een geoptimaliseerde brandstof te ontwikkelen. Dat lijkt tot dusver niet gelukt. De Japanse motorleverancier zit inmiddels bij Spec 4, maar de brandstof is nog hetzelfde als het begin van het seizoen. Wel vertelde Dario Izzo van ExxonMobil aan La Gazzetta dello Sport dat er voor het eind van het seizoen nog een nieuwe brandstof komt.

"Normaal gesproken verandert het vaker, maar dit jaar was het zowel niet mogelijk als niet nodig. Honda werkt op zeer gestructureerde wijze, dus we hebben geen grote veranderingen door hoeven voeren. Tegen het einde van het seizoen zullen we een update meenemen. Hopelijk levert ons dat meer performance op. We zien het ook als test richting het seizoen 2020."