Honda: "Verstappen reed zoals gebruikelijk een sterke race"

Honda eindigde met dank aan Max Verstappen in Singapore op het podium. Technisch directeur Toyoharu Tanabe vond dat de Red Bull-coureur 'zoals gebruikelijk' een sterke race reed.

Verstappen moest na een tegenvallende kwalificatie vanaf de vierde positie starten en voor de pitstops leek het erop dat dit ook het maximaal haalbare zou zijn. Een goede strategische keuze zorgde er echter voor dat de Nederlander na zijn stop voor Lewis Hamilton kwam en daarmee verzekerde hij zich van een plekje op het podium. Tanabe looft de rit van Verstappen en de strategie van Red Bull, maar schrok wel een beetje van Ferrari.

"Zoals gebruikelijk leverde Max een zeer sterke race af. Hij won een positie in vergelijking met de start waardoor hij op het podium eindigde, met dank aan een goede strategie waarmee hij Hamilton voorbij ging. Dat was een goede manier om het weekend te eindigen. We zagen echter dat Ferrari ook snel is op technische circuits, nadat ze op Monza ook wonnen."

Tanabe gaf in zijn nabeschouwing ook aan dat Honda er nog niet is. "We eindigden met drie van de vier auto's in de punten, inclusief Albon die een solide prestatie neerzetten bij zijn eerste bezoek aan dit circuit. We weten dat we door moeten blijven gaan met pushen om op gelijke hoogte te komen met de teams voor ons."