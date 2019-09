Mercedes verklaart waarom Bottas moest inhouden voor pitstop Hamilton

Mercedes heeft tekst en uitleg gegeven over waarom Valtteri Bottas in moest houden in de ronden voordat Lewis Hamilton naar de pits kwam tijdens de Grand Prix van Singapore.

Hamilton kwam als laatste coureur van de top 6 naar de pits en dat bleek een cruciale fout te zijn. De Brit viel daardoor terug van P2 naar P4. De schade had nog groter kunnen zijn als Bottas niet was opgedragen om in de ronden voor de pitstop van de wereldkampioen in te houden. Volgens Mercedes was Hamilton in dat geval achter Alexander Albon teruggekeerd op het asfalt.

"Het was geen geweldige call, maar zoals ik eerder al zei was de undercut veel effectiever dan verwacht", vertelde Wolff tegenover onder andere GPToday.net. "Ik denk ook niet dat Ferrari in gedachten had om hun coureurs om te wisselen door Sebastian als eerste naar binnen te halen."

"We riskeerden de positie van Lewis door hem buiten te laten blijven in een poging de zege te beschermen, en dat is waarom we Valtteri in lieten houden: om Albon achter ons te houden. Lewis zou achter Albon terug op de baan komen, dus het resultaat van het team zou minder goed zijn als Valtteri dat niet gedaan had. We zijn hem die positie echter wel verschuldigd."

Kwalificatie de 'grootste gemiste kans'

Volgens Wolff had Mercedes in Singapore pijn door de kwalificatie. "Met onze eigen verwachtingen is P4 en P5 teleurstellend. We hebben niet geoptimaliseerd wat we konden optimaliseren en de grootste gemiste kans was de kwalificatie. Dit is het belangrijkst in Singapore. Je kon zien dat het een machtig wapen was als je kijkt naar de manier waarop Ferrari de auto vanaf het begin finetunede."