Grosjean over incident met Russell: "Ik kon nergens heen"

Romain Grosjean was een van de twee veroorzakers van de eerste safety car-fase van de Singaporese Grand Prix. De Fransman hield zich op de vlakte over de schuldvraag in zijn botsing met George Russell.

Ondanks die botsing reed Grosjean de race op het Marina Bay Street Circuit gewoon uit. Op 35 seconden van winnaar Sebastian Vettel werd hij elfde, waarmee hij net buiten de punten eindigde. Zelf denkt Grosjean dat hij weinig kon doen aan het incident met Russell, die ervoor zorgde dat de Williams in de muur kwam te staan. Er was volgens de Fransman geen ruimte om aan de kant te gaan.

"Ik heb de beelden nog niet gezien en vanuit de auto is het lastig te zeggen. Ik zat aan de buitenkant in bocht 8 en bij de apex zat ik ernaast. George ging vroeg op het gas en ik zat aan de linkerkant, dus er was voor mij niet meer ruimte om naar links te gaan. Ik denk op dit moment dat zijn achterwiel mijn voorkant raakte in de bocht, wat hem richting de muur deed gaan. Dat was ongelukkig, maar ik kon nergens anders heen."

'Had niet de ruimte om iets anders te doen'

De Haas-coureur voelde er weinig voor om zijn actie af te breken. "Ik had eerder op kunnen geven, maar we zijn hier om te racen. Er zijn regels dat je naast elkaar kan blijven rijden. Het is enorm lastig om in te halen op dit circuit en je weet dat die coureur de bocht met je mee gaat rijden als er iemand aan de buitenkant zit. Ik heb het met een aantal andere coureurs gehad en dat ging wel goed. George zal niet blij zijn, maar ik had niet de ruimte om iets anders te kunnen doen."

Grosjean stelt ten slotte dat het logisch was dat er een botsing aan zat te komen, omdat hij niet in het niets kan verdwijnen. "Ik ben een voorstander van grind aan de buitenkant van de bochten. Misschien dat de mentaliteit daardoor verandert, omdat je meer ruimte moet laten. Als er een muur staat, kan iemand niet in het niets verdwijnen en komt er contact."