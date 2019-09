Hülkenberg bekent interesse van Formule E-teams

De kans dat Nico Hülkenberg in 2020 in de Formule 1 rijdt is niet groot meer. Een aantal Formule E-teams heeft interesse in hem getoond, maar daar wil de huidige Renault-coureur nog niet op ingaan.

Na afloop van het huidige seizoen moet Hülkenberg vertrekken bij Renault, dat Esteban Ocon als zijn vervanger aantrok. Direct na de bekendmaking van zijn vertrek liet de Duitser doorschemeren dat hij een overstap naar de Formule E niet echt ziet zitten, omdat hij de klasse 'niet bepaald spannend' vindt. Inmiddels lijkt hij zijn standpunt een beetje te veranderen.

De focus ligt voor Hülkenberg nog altijd op de Formule 1, maar een overstap naar de Formule E sluit hij niet helemaal uit. "In mijn hoofd ben ik nog steeds in de Formule 1. Het vuurtje brandt nog altijd. Er was interesse van mensen in de Formule E, maar ik ben er niet op ingegaan. Ik neem het niet in overweging totdat duidelijk is dat het hier niet gaat lukken", vertelde hij aan Auto Bild.

De kans dat Hülkenberg zijn heil buiten de Formule 1 moet gaan zoeken is aannemelijk. Alleen Alfa Romeo en Williams hebben nog zitjes vrij, waarbij een overstap naar Alfa onwaarschijnlijk lijkt. Een wissel naar Williams sluit de ervaren Hülkenberg zelf zo goed als uit. "Na tien jaar in de Formule 1 wil ik absoluut niet helemaal achteraan de grid staan." Wel legde hij een aanbieding van McLaren naast zich neer om full-time naar de IndyCar Series te gaan.