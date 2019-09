Ricciardo under investigation voor te hoog vermogen MGU-K

De achtste startpositie van Daniel Ricciardo bij de Singaporese Grand Prix is in gevaar. De MGU-K van de Renault-coureur leverde tijdens de kwalificatie namelijk te veel vermogen af.

De MGU-K is een van de twee hybride-systemen waarmee Formule 1-auto's sinds 2014 uitgerust zijn. In de reglementen is bepaald dat dit kinetische hybride-systeem maximaal 120 kilowatt aan vermogen mag afleveren, maar in Q1 ging dat bij Ricciardo niet goed. De telemetrie liet zien dat de MGU-K van de Australiër tijdens de eerste sessie meer dan 120 kilowatt aan vermogen naar de achterwielen stuurde.

Technisch gedelegeerde Jo Bauer merkte de onregelmatigheid in de telemetrie op en besloot de stewards in te schakelen. De stewards hebben vervolgens besloten een onderzoek in te stellen naar het vermeende overschot aan vermogen dat de MGU-K van Ricciardo afleverde. Het team en de coureur moesten zich bij de stewards melden om een verklaring af te leggen voor het voorval.

Ricciardo was na afloop van de kwalificatie tevreden over zijn snelheid. Tegenover Ziggo Sport liet hij echter doorschemeren met veel vertrouwen naar de race toe te werken, omdat de racepace van de Renault 'erg goed' is. "Onze racepace ziet er heel goed uit; daar kan je u tegen zeggen. Daarom weet ik zeker dat we zondag het gevecht met McLaren aan kunnen gaan. We gaan het zien."