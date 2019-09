Kwalificatie: Derde pole op rij voor Leclerc, Verstappen vierde

Charles Leclerc heeft de pole position voor de Grand Prix van Singapore gepakt. De Ferrari-coureur reed een 1:36.217 en wist daarmee Lewis Hamilton en Sebastian Vettel voor te blijven. Max Verstappen reed de vierde tijd.

Q1 – Mercedes zet de toon

In de eerste sessie bepaalde Mercedes het tempo. Bottas en Hamilton begonnen in Q1 met een run op de mediums, die ze uiteindelijk op de voorlopige vierde en vijfde positie zette. Daarna volgde een tweede run op softs, waarin Bottas met een 1:37.317 de snelste tijd van de sessie neerzette. Hamilton volgde op P2, met daarachter Charles Leclerc, Sebastian Vettel en Max Verstappen. De verschillen waren groot, want Verstappen gaf 1,2 seconden toe op Bottas.

In de achterhoede was de strijd een stuk spannender. Daniil Kvyat was de snelste afvaller van het vijftal, maar hij miste plaatsing voor Q2 met slechts vijftien duizendsten van een seconde. Ook Lance Stroll, Romain Grosjean, George Russell en Robert Kubica waren niet snel genoeg voor een plekje in Q2.

Q2 – Ferrari streeft Mercedes voorbij

Daar waar Mercedes de lakens uitdeelde in Q1, deed Ferrari dat op iets minder overtuigende wijze in het tweede kwalificatiedeel. Leclerc reed de snelste tijd van de sessie met een 1:36.650, waarmee hij minder dan een tiende sneller was dan teamgenoot Vettel. Hamilton reed volgde op een kleine drie tienden, met Verstappen op P4 en Bottas op de vijfde positie. Ook Lando Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg bereikten op de softs Q3.

Datzelfde kan niet gezegd worden van Sergio Perez, Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen en Kevin Magnussen. Raikkonen viel tijdens Q2 ook op doordat hij met redelijk wat geweld langs de muur schaafde bij het uitkomen van bocht 14. De Alfa Romeo-coureur had geluk dat hij daarbij geen grote schade aan zijn bolide opliep.

Q3 - Leclerc naar derde pole op rij

Op voorhand leek Ferrari niet de favoriet te zijn voor de pole position in Singapore, maar het lukte de Scuderia toch om een zeer mooi resultaat neer te zetten in de kwalificatie. Vettel reed een geweldige rondetijd in de eerste run, waarmee hij nipt sneller was dan teamgenoot Leclerc. Verstappen was de enige andere coureur die in de eerste run binnen een seconde van de Ferrari's bleef.

In de tweede run ging iedereen er nogmaals voor zitten en dat deed Leclerc het beste. De Monegask schaafde twee tienden van de tijd van Vettel af en pakte zijn derde pole op rij. Ook Hamilton ging nog voorbij aan de Duitser, die in zijn laatste run zijn tijd niet verbeterde. Verstappen moet genoegen nemen met P4 op de grid, voor Bottas en Albon. De top tien wordt afgerond door Sainz, Ricciardo, Hülkenberg en Norris.