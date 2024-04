Viaplay werkt aan lancering nieuwe zender

Streamingdienst Viaplay barst van de ambities. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, en het lijkt er op dat ze hun aanbod willen gaan uitbreiden. Ze werken namelijk aan een nieuwe nieuws- en sportzender.

Viaplay maakte vandaag de cijfers over de eerste drie maanden van het jaar bekend. Uit deze presentatie bleek dat het aantal abonnees flink was gedaald. Dat was niet het enige wat ze bekend hebben gemaakt, want ze werken ook aan de lancering van een nieuwe nieuws- en sportzender. Deze moet actief worden in de meeste markten waar Viaplay nu actief is. Naast in Nederland zijn ze op dit moment ook actief in Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Viaplay heeft nog geen verdere details gedeeld over de lancering van hun nieuwe zender. Het nieuws is opvallend aangezien Viaplay een paar weken geleden een deal met Talpa in Nederland bekendmaakte. De televisiezender SBS9 is omgedoopt tot Viaplay TV en op deze zender zijn een aantal sportwedstrijden uit het aanbod van Viaplay te zien. Zo waren Formule 1-sessies later op de zondag te zien op de zender. Wat de aankondiging van vandaag betekent voor Viaplay TV, is onduidelijk. Of er een extra zender bijkomt, of dat deze zender ook nieuws zal gaan uitzenden, is niet bekend.