Wolff: "Max Verstappen waarschijnlijk onze enige tegenstander in Singapore"

Mercedes werkt met veel vertrouwen toe naar de kwalificatie en race in Singapore. Teambaas Toto Wolff vermoedt dat het team in de strijd om de zege alleen tegenstand gaat krijgen van Max Verstappen.

Op de vrijdag maakte Mercedes een goede indruk. Lewis Hamilton sloot de dag af als de snelste man. Daarbij had hij een marge van zo'n twee tienden van een seconde op Verstappen. De Red Bull Racing-coureur was tijdens de eerste vrije training nog de snelste geweest, terwijl Hamilton in die sessie niet verder kwam dan de derde tijd.

In de afgelopen jaren heeft Mercedes het niet altijd even makkelijk gehad in Singapore, ondanks dat het team in 2017 en 2018 de race op het Marina Bay Circuit won. Dit weekend lijkt het vertrouwen echter groot te zijn, zo liet Wolff doorschemeren tegenover Auto, Motor und Sport. "Ik denk dat Verstappen onze enige concurrent is dit weekend. Toch kunnen we Ferrari niet uitvlakken."

Ferrari sterk in derde training

Op basis van de derde vrije training lijkt die laatste zin de spijker op zijn kop te slaan. Hamilton moest tijdens de afsluitende training zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc, terwijl Sebastian Vettel de derde tijd noteerde. Verstappen kwam echter niet verder dan de zesde positie, nadat hij zijn laatste snelle ronde geen tijdverbetering opleverde door een aantal foutjes in de derde sector.