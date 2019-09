Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Singapore, dag 1

Woensdag, 15.00 uur

Ik vertrek richting de luchthaven van Brussel voor mijn vlucht naar Singapore, die via Doha gaat. Hoewel ik om 15.00 uur op donderdag zou moeten landen is de reis eigenlijk 18 uur lang, omdat er ook een tijdverschil van zes uur is met Europa.

Donderdag, 16.00 uur

Zoals het inmiddels gebruikelijk is over de hele wereld, zijn we op alle vertrek- en landingspunten vertraagd, maar eenmaal in Singapore duren de formaliteiten rond de douane slechts een momentje. Vele landen zouden er goed aan doen om in de leer te gaan bij Singapore als het gaat om het efficiënt afhandelen van passagiers.

Eenmaal in de grote hal bekijk ik mijn berichten: een stortvloed aan berichten laten mij weten dat Robert Kubica gaat aankondigen dat hij na het seizoen vertrekt bij Williams, waarbij de meest waarschijnlijke optie voor 2020 een zitje in het DTM gecombineerd met een rol als simulatorcoureur in de F1 is. Mijn bronnen vertellen me dat sponsor Orlen met hem mee vertrekt uit Grove.

18.00 uur

Ik check in bij mijn hotel en douche me even na een korte taxirit door de stad. Omdat het schema van Singaporese Grand Prix zes uur vooruitgezet is, beginnen de interviews om 18.00 uur in plaats van 12.00 uur. Ik ben dankzij het Singaporese equivalent van Uber op tijd voor de sessie van Günther Steiner, waar hij ingaat op de redenen waarom hij Romain Grosjean de voorkeur gegeven heeft boven Nico Hülkenberg.

20.30 uur

Tussen verschillende geplande interviews doe ik research voor het verhaal over Kubica. Het lijkt samen te vallen en beschik voor zijn verwachte bekendmaking tijdens de persconferentie over alle details. Mijn bronnen blijken helemaal goed te zitten - dus veel dank aan hen door ons in staat te stellen dit verhaal te publiceren over een van de populairste F1-coureurs.

De mist die regelmatig tijdens het F1-seizoen over Singapore ligt - en ook over Maleisië toen het aan Singapore grenzende land een Grand Prix organiseerde - is een belangrijk gespreksonderwerp in de paddock. De vervuiling, die vooral veroorzaakt wordt door illegale branden in de bossen van Indonesië, kan een behoorlijk gezondheidsrisico met zich meebrengen.

Lewis Hamilton stelt dat hij geadviseerd is om niet buiten te trainen toen hij gevraagd werd naar zijn speciale voorbereidingen door de mist. Hij maakte daarna de interessante observatie dat 'er viezigheid uit je neus komt als je je neus snuit na een race'. "Je ademt dan de carbon van de remmen in."

22.00 uur

Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas echoot de opmerkingen over carbonstof (vooral afkomstig van voorliggende auto's, wat discussies oproept of carbon remmen niet verboden moeten worden ten gunste van alternatieve remmaterialen. De grootte van de velgen zal naar 18 inch groeien in 2021 - wat ruimte geeft voor grote remschijven en remklauwen als het nodig is.

De Fin stelt dat hij geen problemen heeft met zo'n verandering 'als we dezelfde remkracht behouden'. Wat vinden de technisch directeuren? Niet alleen zou er minder carbonuitstoot zijn, maar de kosten zouden verminderen terwijl remafstanden groeien, wat meer inhaalmogelijkheden oplevert. Wat is ten slotte de algemene relevantie van carbon remmen?

22.30 uur

De interviews zitten erop en ik pak een paar broodjes met geroosterde kip in de mediakantine. Deze vul ik aan met chocoladerepen en sinaasappelsap met pulp, waarna ik op de interviews reflecteer. Met de verlenging van Grosjean en de bekendmaking van het vertrek van Kubica was het een drukke dag.

23.30 uur

Ik pak in en vertrek naar het hotel. Ik besluit om de tien blokken door de stad, tenzij een 'groene' taxi voorbijrijdt. Dat gebeurt na het eerste blok gebouwen en vervolgens sta ik tegen middernacht in mijn hotelkamer, wat voor mijn lichaam voelt als 18.00 uur.

Om een of andere reden gaat het doorsturen van de laatste interviews traag. Ik weet niet of dat komt door een zwakke verbinding in het hotel of de verbinding tussen Singapore en Europa - we ervaren hetzelfde in Australië, wat met koperkabels verbonden is met Europa - maar uiteindelijk komen de opnames erdoor.

Dit heeft me tot 2.00 uur gekost, dus daarna ga ik voor het eerst in 36 uur slapen...