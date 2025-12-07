user icon
Verstappen kan doen wat Hamilton ooit deed: "Waren wel andere tijden"

Verstappen kan doen wat Hamilton ooit deed: "Waren wel andere tijden"

Max Verstappen kan in Abu Dhabi voor de vijfde keer wereldkampioen worden in de Formule 1, maar daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. De Red Bull Racing-coureur zal starten vanaf pole position en moet hopen dat als hij de race wint, Lando Norris buiten het podium geraakt. Genoeg reden voor Verstappen om de trukendoos open te trekken. 

Verstappen staat momenteel 12 punten achter op Norris. De Nederlander heeft er dus niet genoeg aan als de McLaren-coureur het podium weet te halen. Verstappen werd daarom op de persconferentie na de kwalificatie gevraagd of hij in staat is hetzelfde grapje uit te halen als Lewis Hamilton in 2016. De zevenvoudig wereldkampioen vocht toen met Nico Rosberg om het kampioenschap en hield vanaf de leiding de top-5 op, in de hoop dat iemand de Duitser zou inhalen. 

Wat gaat Verstappen doen?

Gevraagd naar Verstappen over het Hamilton-scenario, reageerde de viervoudig wereldkampioen stoïcijns. "Het was ook een andere lay-out. Ik heb het gevoel dat je nu veel meer rond de ronde wordt gesleept, dus het is waarschijnlijk niet zo makkelijk om zoiets te doen. Auto's zijn ook compleet anders dan toen", zo relativeerde de Nederlander. 

"Ik had het gevoel dat het toen veel makkelijker was om achteruit te rijden, omdat de banden oververhit raakten als je dichtbij kwam. Ik herinner me dat je zelfs in 2016, tijdens sommige kwalificatieronden, in Sector 1 niet voluit kon gaan om de banden in de laatste sector in leven te houden, wat hier bijvoorbeeld ook gebeurde. Dus ja, heel andere tijden. Ik hoop dat de race niet rechttoe rechtaan is, maar hopelijk ligt dat niet aan mij!". 

Verstappen heef handlangers 

Verstappen kan mogelijk ook rekenen op hulp van Charles Leclerc en George Russell. De rijders van Ferrari en Mercedes kwalificeerden zich als vierde en vijfde en zouden ook dolgraag het seizoen op het podium willen afsluiten. Mogelijk kunnen zij een duit in het zakje doen voor Verstappen, die dolgraag zijn vijfde wereldkampioenschap wil pakken. 

 

 

Reacties (3)

  • Freek-Willem

    Posts: 6.526

    Volgens mij klopt van het plaatje met de posities niet heel veel.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 10:43
    • MLTG

      Posts: 1.151

      Toch wel fijn dat je dan ook aangeeft wat precies er niet klopt volgens jou.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 10:49
  • Thequ

    Posts: 83

    "Ik had het gevoel dat het toen veel makkelijker was om achteruit te rijden,"

    Gaan ze in DAFjes rijden....

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 11:25

