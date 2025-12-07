Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Hij moet twaalf punten gaan goedmaken op Lando Norris, en hij weet dat de druk er vol op staat. Het maakt hem allemaal weinig uit, en hij zal ook mentale spelletjes blijven spelen met de concurrentie van McLaren. Hij doet dat ook een beetje voor de lol.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. In de zomer had hij nog een achterstand van ruim honderd punten op de WK-leider, maar in een paar maanden tijd heeft hij dat gat vrijwel helemaal dichtgereden. Verstappen staat nu nog maar twaalf punten achter op Norris, en alles is nog steeds mogelijk.

Verstappen start de Grand Prix vandaag vanaf de pole position, en kan vanaf die positie maar één ding doen: winnen. Hij moet hopen dat Norris buiten het podium finisht, en hij probeert de Brit op allerlei manieren onder druk te zetten. Hij stelde al dat hij niets te verliezen heeft, en de druk lijkt motiverend bij hem te werken. Bij Norris is dat niet het geval, want de Britse McLaren-coureur lijkt zich niet helemaal op zijn gemak te voelen.

Waarom doet Verstappen dit?

Verstappen blijft de druk ook opvoeren, en riep bijvoorbeeld dat hij in een McLaren allang wereldkampioen was geworden. Dit riep vanzelfsprekend een reactie op, maar dat maakt Verstappen weinig uit. Bij Viaplay verschijnt er een grijns op zijn gezicht als hij wordt gevraagd naar deze spelletjes: "Bij mij zit dat er gewoon automatisch in. Ik doe dat ook voor de lol."

Genieten van de tegenreactie

Verstappen weet dondersgoed dat alles wat hij zegt, wordt opgepikt door de internationale pers: "Gewoon de dingen die je zegt, omdat ik weet dat wat ik zeg overal door de media wordt opgeschreven. Mij maakt het niets uit of ik het nu wel of niet zeg. Maar ik vind het soms ook wel leuk, omdat ik dan een tegenreactie krijg. Dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij."