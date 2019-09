Ferrari ziet Giovinazzi gewenste progressie boeken in 2019

Antonio Giovinazzi kan op de volledige steun rekenen van Ferrari. Zijn plekje bij Alfa Romeo lijkt bedreigd te worden door Nico Hülkenberg, maar Mattia Binotto houdt het vertrouwen.

Na twee optredens in 2017 als invaller bij Sauber maakte Giovinazzi dit seizoen zijn fulltime-debuut in de Formule 1. Makkelijk heeft de Italiaan het echter niet. Daar waar teamgenoot Kimi Raikkonen al 31 punten scoorde voor Alfa Romeo, kwam hijzelf niet verder dan drie punten. Twee van die drie punten pakte Giovinazzi bij zijn thuisrace in Italië, waar hij als negende over de finish kwam.

Giovinazzi heeft zijn zitje te danken aan het feit dat Ferrari hem bij Alfa Romeo plaatste. Binotto vindt het dan ook belangrijk dat de Italiaan het vertrouwen krijgt, ondanks het moeizame seizoen. "Hij maakte een fout in België die het hem niet makkelijker maakte, maar hij reed in de punten en dat beeld bevestigde hij in Monza, waar hij ook in de top 10 zat. Antonio groeit, maar hij moet ook de verdiende steun krijgen", vertelde Binotto aan Autosport.

"Op dit moment is hij volgens mij niet zo kalm als hij zou moeten zijn. Ik denk dat het terecht is om hem het vertrouwen van Ferrari te laten voelen, want hij is een van onze coureurs. Antonio heeft belangrijke races op het programma staan waarin hij die groei kan bevestigen. Het is geen toets, maar een kans om te bewijzen wat hij in de laatste races al liet zien."

Twee tussenjaren spelen Giovinazzi parten

Volgens Binotto zijn er een aantal factoren waardoor Giovinazzi dit jaar niet zo goed gepresteerd heeft als gehoopt. Dat herleidt hij vooral naar het feit dat de Italiaan twee jaar lang eigenlijk niet racet heeft. "Hij heeft dit seizoen nog niet zijn volledige potentieel kunnen laten zien, maar we moeten met een aantal zaken rekening houden. Ten eerste, en volgens mij het belangrijkste, is de reden gerelateerd aan zijn inactiviteit op het circuit."

"We hebben gezien hoe Antonio's kwalificaties geleidelijk verbeterd zijn en hij komt nu erg dichtbij Kimi in de buurt. In de race blijft hij nog wat achter, vooral in wiel-aan-wiel-gevechten. Dit komt volgens mij door het gebrek aan vertrouwen, wat direct gelinkt kan worden aan de twee jaren van gedwongen afwezigheid. Wat echter belangrijker is, is de positieve trend."