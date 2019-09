Binotto: "Heel Ferrari staat als blok achter Vettel"

Sebastian Vettel heeft het in 2019 tot nu toe niet eenvoudig gehad, maar hij kan rekenen op steun en vertrouwen binnen Ferrari. Dat heeft teambaas Mattia Binotto in gesprek met Sport Bild verklaard.

Voorafgaand aan het seizoen 2019 werd Vettel door Binotto nog gebombardeerd tot de eerste coureur binnen Ferrari, maar aan die verwachtingen heeft hij niet weten te voldoen. De Duitser maakte een aantal opzichtige fouten en zag zijn 21-jarige teamgenoot Charles Leclerc de afgelopen weken twee keer winnen. De Monegask was in België en Italië de sterkste van het veld. Leclerc staat daardoor nu boven Vettel in het kampioenschap.

Er gingen deze zomer geruchten dat Vettel zijn carrière mogelijk elders zou willen voortzetten, maar volgens Binotto zal de viervoudig wereldkampioen alle steun krijgen binnen Ferrari. "Het hele team houdt van hem en steunt hem. De Ferrari-fans stonden tijdens ons evenement voor onze 90ste verjaardag in Milaan vierkant achter hem en dat was na Spa, waar hij niet zijn beste dag had."

Binotto looft input van 'leider' Vettel

Wat volgens Binotto niet vergeten mag worden, is de bijdrage die Vettel in de garage en binnen het team levert. Op het asfalt vergaat het hem het afgelopen jaar weliswaar niet geweldig, maar binnen het team is hij 'een echte leider'. De voormalig Red Bull-coureur komt volgens zijn teambaas vaak met goede ideeën voor hoe de bolides van de Scuderia verbeterd kunnen worden.

"Sebastian is een leider. Hij helpt ons het juiste pad te kiezen in de ontwikkeling en blijft komen met nieuwe ideeën en mogelijkheden. Hij drijft ons om beter en beter te worden. Hij is niet slechts een coureur, hij is een belangrijk onderdeel van het team met een geweldige teamgeest. Dit zag je in de teamfoto na zijn teleurstelling in Monza, waar iedereen applaudisseerde en 'Seb, Seb, Seb' schreeuwde."