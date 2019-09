Helmut Marko: "Ferrari heeft 54pk meer vermogen dan Honda"

Eerder deze week kwamen er berichten naar buiten dat Red Bull geklaagd zou hebben bij de FIA over de illegaliteit van de Ferrari-motor. Dr. Helmut Marko heeft ontkend dat Red Bull de partij is die het hardst aandringt op een onderzoek naar de krachtbron van Ferrari.

Geen antwoorden FIA

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde Auto Motor und Sport deze week: "We stuurden een aantal vragen naar de FIA, maar hebben geen antwoorden ontvangen."

Een niet nader te noemen rivaliserend teamlid voegde eraan toe: "Ferrari heeft schijnbaar is heel slims bedacht. Als het legaal blijkt te zijn, kunnen we alleen maar onze hoed afnemen."

Ferrari heeft 54pk meer

Horner's Red Bull-collega Dr. Marko bevestigde dat het voordeel dat Ferrari op dit moment geniet, aanzienlijk is. "We hebben het over 40 kW (54 pk). Het is echter maar in één ronde. Vooral in de kwalificatie was het verschil in snelheid op Spa en Monza duidelijk merkbaar."

Maar Marko ontkende dat Red Bull de drijvende kracht is achter de vragen die aan de FIA worden gesteld over de legaliteit van de Ferrari-motor. "Het zijn niet wij die vooral met de vinger naar Ferrari wijzen. Dat zijn namelijk Renault en Mercedes. Die staan vooraan met de vragen bij de FIA."

FIA-technisch afgevaardigde Jo Bauer wordt geciteerd: "Tot nu toe is alles legaal."