Hamilton jaagt liever op zeges dan dat hij domineert

Lewis Hamilton mag inmiddels een veelwinnaar genoemd worden, maar het liefste behaalt hij zijn zeges in spannende races. Dat geeft hem meer voldoening dan een dominerend optreden.

In de afgelopen races moest Hamilton genoegen nemen met de tweede (België) en derde (Italië) posities, nadat hij rechtstreekse duels met Charles Leclerc niet winnend af wist te sluiten. Vooral in Italië was de strijd tussen de Mercedes- en Ferrari-coureur intens. Hamilton geeft toe dat hij geniet van dat soort gevechten waarbij hij de jager is, omdat het hem doet denken aan de tijd dat hij in de karts op tegenstanders moest jagen.

"Ik hou van jagen, dat is waarmee ik begon in mijn carrière. Ik startte altijd achteraan de grid, omdat mijn kart slecht was. Ik hield van die kart, maar hij was niet geweldig en moest me altijd vanuit de achterhoede naar voren vechten. Deze races gaven je de meeste voldoening, als je vanuit een bepaalde positie de gast vooraan te pakken moet krijgen."

"Het is geweldig om de verschillen te hebben die we gehad hebben in de kwalificatie richting de Red Bulls en de Ferrari, en ook dat we in de races een soort van verschil hebben kunnen creëren. Ik geniet daar persoonlijk meer van en het zorgt ervoor dat je meer onderdeel van het resultaat bent als op het moment dat je aan de leiding ligt en makkelijk wegloopt met de zege."

Kans op succes in Singapore?

De volgende race op de kalender is de Singaporese Grand Prix, een circuit dat Mercedes goed zou moeten liggen door haar efficiënte aerodynamische pakket met veel downforce. Hamilton heeft vier keer gewonnen op het Marina Bay Street Circuit, waaronder de afgelopen twee seizoenen.