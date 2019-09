Audi heeft interesse om Kubica naar DTM te halen: 'Hij is een interessante coureur'

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Robert Kubica ligt. De Williams-coureur maakt kans op een zitje bij dat team voor 2020, maar Audi lijkt ook te hengelen naar zijn diensten.

Kubica viert dit jaar zijn terugkeer in de Formule 1 bij Williams, maar van harte gaat het nog niet. Hoewel de Pool in Duitsland het enige punt van zijn team scoorde, legt hij het vrij consistent af tegen zijn jongere teamgenoot George Russell. Mede door het sponsorgeld dat hij meebrengt is Kubica echter ook een kandidaat om in 2020 bij het Britse team te blijven, maar er zijn alternatieven.

Zo lijkt Audi het wel te zien zitten om Kubica te verleiden tot een overstap naar de DTM. In het verleden testte hij al eens een DTM-bolide van Mercedes, dat destijds ook onder de indruk was van zijn kunnen, maar nu wil Audi mogelijk wel proberen om de enkelvoudig Grand Prix-winnaar te halen. Topman Dieter Gass stelt echter wel dat het niet makkelijk wordt om een van de huidige coureurs aan de kant te zetten.

"Kubica is absoluut een interessante coureur, ook voor de DTM in het algemeen. Het is een beetje te vroeg om in detail te praten over de situatie van onze fabriekscoureurs. Maar als ik terugkijk denk ik dat een van de verschillen dit jaar was dat we een erg sterke en gebalanceerde line-up hadden. Iedere coureur was in staat om op het podium te komen of veel punten te scoren, dus het is niet makkelijk om uiteindelijk zonder een van hen verder te gaan."

"Ik heb persoonlijk niet gesproken met Kubica, maar wel met zijn management. Je begint te zien dat de interesse in de DTM toeneemt, zelfs in klassen die normaal hoger aangeschreven worden dan de DTM. Dat is op zichzelf een erg goed teken."