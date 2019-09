Binotto sluit combinatie Leclerc-Verstappen bij Ferrari uit

Voor Formule 1-fans zou het smullen geblazen zijn als Charles Leclerc en Max Verstappen teamgenoten worden, maar volgens Mattia Binotto gaat zoiets in ieder geval niet gebeuren bij Ferrari.

Momenteel staat Ferrari aan de start met Leclerc en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitser heeft het in het laatste jaar echter niet makkelijk en sinds de komst van de Monegask lijkt het hem niet makkelijker af te gaan. Leclerc lijkt inmiddels de nieuwe nummer 1 te zijn bij de Scuderia na zijn zeges in België en Italië, terwijl Vettel in die laatste race niet voor het eerst in 2019 in de fout ging.

Verstappen rijdt intussen nog bij Red Bull Racing, maar hij gaf recent aan dat hij er geen probleem mee zou hebben om naast Leclerc te rijden in hetzelfde team. "Charles en ik kunnen in hetzelfde team ook met elkaar overweg." Het contract van de Nederlander bij Red Bull loopt na 2020 af en dat geldt ook voor de overeenkomst van Vettel met Ferrari. Een overstap zou dus tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Binotto ziet liever nieuwe versies Schumacher en Barrichello

Het lijkt er echter op dat Binotto dat idee niet zitten. De teambaas en technisch directeur van de Italiaanse renstal vertelde aan La Gazzetta dello Sport dat hij liever een zeer sterke eerste rijder in zijn team heeft die ondersteund wordt door een op papier minder sterke twee coureur. Daarbij refereert hij aan het tijdperk van Michael Schumacher, het moment dat Binotto zich bij Ferrari voegde.

"Ik kwam binnen in de periode van Michael Schumacher, toen Rubens Barrichello en Felipe Massa naast hem reden. Ik denk dat we een geweldige eerste coureur moeten hebben en een tweede coureur die races kan winnen en punten kan scoren. Zoiets als Hamilton en Bottas. Het samenbrengen van coureurs als Max en Charles creëert problemen voor het management van het team."