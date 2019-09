Honda: "Kunnen nog geen inzicht krijgen in nieuwe motor"

Honda heeft dit seizoen al een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de motor van 2019. De Japanse motorfabrikant kan moeilijk inschatten hoeveel progressie ze hebben gemaakt ten opzichte van de concurrenten. Honda introduceerde de nieuwe Spec 4 tijdens de Belgische Grand Prix, toen kregen Alexander Albon en Daniil Kvyat de nieuw motor.

In Italië namen Max Verstappen en Pierre Gasly ook de nieuwe krachtbron, maar gezien de specifieke kenmerken van Monza, zegt Honda's technisch directeur Toyoharu Tanabe dat Singapore een beter inzicht zal gaan geven in de progressie die de Japanse fabrikant heeft gemaakt.

Moeilijk te vergelijken

De motor die de Japanners introduceerde in België kreeg veel goede reacties. In Italië mocht Max Verstappen de nieuwe powerunit proberen en dat beviel de Nederlander ontzettend goed, ook de gegevens van Honda onderschreven dit. "Uit onze gegevens werkte de nieuwe Spec 4 goed", vertelde Tanabe aan Racer. "Maar als je het hebt over het vermogen in vergelijking met de anderen, is het een beetje moeilijk in te zien. Monza is een apart circuit en vooral met hoge snelheden en het sleepeffect is enorm, dus we hebben meer tijd nodig om alles te analyseren."

Honda zou graag in Singapore een beter inzicht krijgen in wat de motor precies kan brengen. "Ik wil graag de Singapore-gegevens met maximale downforce hebben, zodat we meer gegevens kunnen krijgen en dan hebben we een duidelijker beeld van onze positie. Natuurlijk staan onze concurrenten niet stil, wat het extra lastig maakt om een goed beeld te krijgen."

Olielekkage had niets met nieuwe Honda-motor te maken

Tanabe geeft toe dat het ook een uitdaging was om de prestaties in Italië te peilen. Max Verstappen en Pierre Gasly incasseerden hun gridstraffen terwijl Kvyat uitviel vanwege een olielekkage. "In Monza hadden we een moeilijke dag. Twee auto's hadden een straf vanwege de nieuwe motor. Alle vier de auto's gebruikten de nieuwe Spec 4 en deze liep over het algemeen goed tijdens het weekend. Aan het einde van de race viel Kyvat stil vanwege een olielekkage. Toen hij de motor uitschakelde, vertoonden de motorgegevens normale waarden, dus dat is oké. Tot nu toe zou ik zeggen niet goed maar niet al te slecht."