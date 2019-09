Albon: "Verstappen laat mij niet zien hoe ik een bepaalde bocht moet nemen"

Alexander Albon kan als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen veel van hem leren, maar de Britse Thai stelt dat hij niet aan de Nederlander gaat vragen 'hoe ik een bepaalde bocht sneller kan nemen'.

Albon mag van de twee coureur dan de oudste zijn, qua F1-ervaring kan hij niet tippen aan Verstappen. De Nederlander is al sinds begin 2015 in de Formule 1 actief, terwijl Albon dit jaar zijn debuut maakte in de Formule 1. Binnen twaalf races wist hij zich echter op te werken naar Red Bull Racing, waar hij Verstappen dus als teammaat gekregen heeft.

In de podcast Beyond The Grid ging Albon in op de eerste weken van de samenwerking met Verstappen. Hij geeft daarbij aan dat er veel te leren valt van de zevenvoudig Grand Prix-winnaar, maar dat de Nederlander geen hapklare brokjes informatie aflevert aan zijn teamgenoot.

"Het is niet alsof Max zegt 'Alex, kom eens hierheen, ik zal je laten zien hoe je deze bocht moet nemen'. Het zijn meer zaken zoals dat hij als eerste spreekt in briefings. Ik luister naar zijn commentaar, hoe hij de auto interpreteert en wat hij wil om sneller te gaan. Het geldt zelfs voor het luisteren naar hoe hij het team toespreekt en hoe ze communiceren."

'Hij was snel, maar mocht nooit racen'

Albon en Verstappen kennen elkaar al geruime tijd, want al op de karts kwamen ze tegen elkaar in actie. De Thai zag dat zijn huidige teamgenoot destijds nog te jong was om deel te mogen nemen aan races. "Je zag dat deze jongen samen met zijn vader naar het circuit kwam. Hij was erg snel, maar hij ging op donderdag naar huis omdat hij niet mocht racen."

"2010 was mijn tweede jaar in KF3, de kartklasse. Ik was de ervaren rijder die door Red Bull gesteund werd en voor wie alles op rolletjes liep. Max was de jongeling en we hebben het hele jaar gestreden. We hadden wat crashes, duels, maar alles was in orde. Hij versloeg me in het WSK-kampioenschap en daarna won ik de wereldtitel, dus je zou kunnen zeggen dat ik hem de baas was."