Villeneuve ziet enorme progressie Verstappen: "Nu honderd keer beter dan bij debuut"

De immer uitgesproken Jacques Villeneuve blijft van mening dat Max Verstappen te vroeg zijn debuut in de Formule 1 gemaakt heeft. De Canadees ziet dat de Nederlander nu 'honderd keer' beter is dan in 2015.

Verstappen debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso, waarna hij iets meer dan een jaar later promotie verdiende naar Red Bull Racing. Sindsdien heeft hij zeven races weten te winnen, maar het ging niet altijd over een nacht ijs. Verstappen heeft in zijn eerste seizoen bij Red Bull een aantal keren grote fouten gemaakt en dat is Villeneuve niet vergeten.

"Ik blijf vinden dat Verstappen te vroeg debuteerde in de Formule 1. Op het moment dat Red Bull Verstappen liet debuteren, was hij daar helemaal nog niet klaar voor de F1. Kijk nu maar eens naar Max, hij is honderd keer beter dan toen hij zijn eerste race reed! De Formule 1 is de koningsklasse van de autosport en mag nooit een leerschool zijn voor coureurs."



"Dat is de Formule 1 echter wel geweest voor Verstappen", stelt Villeneuve in gesprek met Corriere dello Sport. "Red Bull heeft hem heel veel fouten vergeven in de afgelopen jaren, fouten die hij in andere klassen dan de F1 had moeten maken. Andere coureurs zouden die fouten allang hebben moeten bekopen en zo hoort het ook in de Formule 1. Het moet een bikkelharde business blijven."

Met nog zeven races te gaan in 2019 staat Verstappen derde in de titelstrijd. De Nederlander scoorde in de afgelopen twee races echter maar vier punten, waardoor hij nu een voorsprong van drie punten heeft op Charles Leclerc, die beide races won. Over anderhalve week staat in Singapore de volgende Grand Prix op het programma.