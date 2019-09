Max Verstappen is doelwit voor Esteban Ocon

Esteban Ocon rijdt volgend jaar weer in de Formule 1 als racecoureur. De Fransman heeft een tweejarig contract getekend bij het Franse team van Renault. Hierdoor stapt Ocon over van het fabrieksteam van Mercedes naar het fabrieksteam van Renault, waar hij naast Daniel Ricciardo zal komen te rijden.

Ocon vs Verstappen

De nieuwe Renault-coureur voor 2020 kijkt er naar uit om weer tegen Max Verstappen te kunnen racen. Ocon racete al in de Formule 1 tegen Verstappen, maar dat liep vorig jaar in Brazilië uit tot een botsing. Max kwam toen even verhaal halen bij Ocon die toen uitkwam voor Force India/Racing Point.

De Fransman heeft eigenlijk altijd maar één doel gehad in de Formule 1: kampioen worden. "Ik kan niet zeggen waar ik volgend seizoen zal staan ten opzichte van de rest, maar ik weet wat ik wil. Ik wil net zo'n goede auto als Max Verstappen hebben en weer tegen hem kunnen vechten."

Ocon en Verstappen hebben in 2014 tegen elkaar geracet in de Formule 3. Ocon werd toen kampioen in die klasse, Verstappen werd toen derde maar pakte meer overwinningen. Op de vraag of Verstappen een motivatiepunt is voor Ocon antwoordde hij: "Ja, hij is een soort doelwit voor mij."