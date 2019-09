Villeneuve: "Leclerc niet gestraft omdat Ferrari een thuisrace reed op Monza"

Jacques Villeneuve vindt dat Charles Leclerc gestraft had moeten worden tijdens de Grand Prix van Italië. De enige reden dat dit niet gebeurde, is omdat hij namens Ferrari een thuisrace reed.

Leclerc kreeg tijdens de race op Monza een officiële waarschuwing voor een incident met Lewis Hamilton. De vijfvoudig wereldkampioen wilde de aanval inzetten op de Monegask, maar de leider verdedigde zeer stevig. Hij drukte Hamilton iets van de baan, waardoor de Mercedes-coureur via de uitloopstrook terug moest keren op het asfalt. Villeneuve begrijpt niet dat Leclerc hier slechts een waarschuwing voor kreeg.

"Het is lastig om dit uit te spreken. Als je namelijk de waarheid vertelt, zegt iedereen: "Oh, je bent een idioot! Waarom zou je zoiets zeggen, hier houden we van", stelt Villeneuve, die vindt dat Leclerc niet met zijn vergrijpen weg had mogen komen. "Je moet hem op dezelfde manier beoordelen als iedere andere coureur. Deze keer deed hij een Magnussen. Dat is de waarheid."

Villeneuve vertelde tevens dat hij Leclerc twee keer een straf had gegeven: niet alleen voor het incident in de chicane, maar ook voor zijn zeer agressieve verdedigen in de Curva Grande enkele ronden later. "Hij sneed de tweede chicane af en lag bij het uitkomen van de bocht verder voor dan bij het ingaan. Toch was er geen onderzoek", stelt de Canadees vast.

"Toen hij de actie inzette voor de tweede chicane, op de meest gevaarlijke plek - als het op een ander circuit of als het een andere coureur geweest was, dan hadden ze normaal gesproken straf gegeven", beargumenteert Villeneuve de reden dat Leclerc ermee weg kwam. "Stel je eens voor dat hij wel straf zou krijgen op Monza. Hij wist dat hij het kon riskeren. Hij heeft met de limieten gespeeld en het werkte voor hem."

Desondanks wist Villeneuve ook de positieve kant van Leclercs race te zien. Hij won op Monza zijn tweede race in een week tijd. "Het is geweldig, want hij heeft werkelijk zeer goed gereden. Hij was supersterk. Vergeet niet dat hij nog maar 21 jaar oud is. Hij had de banden tot en met het einde onder controle. Het was een geweldig einde voor deze race."