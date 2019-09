Verstappen: "Wil alleen naar Ferrari als ze de beste auto hebben"

Max Verstappen zal in ieder geval in 2020 nog bij Red Bull Racing blijven rijden, maar waar ligt de toekomst van de Nederlander daarna? Als het aan hemzelf ligt, rijdt hij dan bij het sterkste team op de grid.

Voor de zomerstop waren er een aantal sterke geruchten dat Verstappen in 2020 mogelijk bij een ander team te zien zou zijn. De Nederlander had op dat moment al een contract bij Red Bull voor 2020, maar er werd gesproken over het bestaan van ontsnappingsclausules. Die bleken er te zijn, maar Verstappen presteerde voor de zomerstop zo goed dat die prestatieclausules niet in werking treden.

Ferrari was het team dat genoemd werd als mogelijke plaats waar Verstappen naartoe zou kunnen. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar sluit in ieder geval een samenwerking met Charles Leclerc niet uit. "Leclerc en ik samen? Wij zouden wel met elkaar kunnen leven. Als teamgenoten zouden wij elkaar zeker respecteren. Charles en ik willen beide winnen. Ik ga niet ontkennen dat er ruzies kunnen ontstaan, maar wij zullen het niet zover laten komen als bij Lewis en Nico."

Verstappen wil vooral in snelste auto zitten

Voor veel coureurs geldt dat Ferrari de absolute droom is als team waar ze ooit willen racen. Verstappen heeft dat niet zo. Voor de 21-jarige is het gevoel voor een bepaald team niet direct doorslaggevend in waar hij wil rijden. Liever komt Verstappen uit voor het team dat de beste wagen produceert, zodat hij races kan winnen.

"Veel coureurs zeggen dat het een droom is om voor Ferrari te rijden. Ik zou zeggen dat ik in de snelste auto wil rijden. Als dat een rode auto is, dan zou ik daar graag in willen rijden. Maar hetzelfde geldt als de snelste auto grijs of blauw is. Ferrari is een geweldig merk, maar een coureur wilt uiteindelijk winnen", vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport.