Wolff: "Hamilton heeft de races van Leclerc en zichzelf gered"

Lewis Hamilton heeft met zijn uitwijkactie in het duel met Charles Leclerc de race van beide coureurs gered. Dat stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff na afloop van de Italiaanse Grand Prix.

Leclerc werd op Monza de eerste Ferrari-coureur die de Grand Prix van Italië won sinds Fernando Alonso in 2010. Daarvoor moest de Monegask een verbeten duel uitvechten met Hamilton. Halverwege de race zette de vijfvoudig wereldkampioen buitenom de aanval in voor bocht 4, waarna Leclerc met zijn ellebogen verdedigde. Hamilton week uit, waarna de Ferrari-coureur van de wedstrijdleiding een waarschuwing kreeg.

Wolff denkt dat Hamilton op een zeer volwassen manier met de situatie omgegaan is. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes zag dat zijn Britse coureur precies weet wat hij deed en dat hij met zijn actie ervoor gezorgd heeft dat zijn eigen race, maar ook die van Leclerc gered werd. "In de afgelopen jaren zie je dat de jonge coureurs die in de Formule 1 gekomen zijn iets agressiever rijden."

"Dit soort acties kunnen in de muur eindigen als niet een van beiden opgeeft. Vandaag deed de coureur die voor het kampioenschap gaat dat, waarmee hij Charles en hemzelf redde. Lewis wist helemaal wat hij deed en redde de situatie. Hij verloor geen onderdelen bij het incident. Hij had net zo makkelijk kunnen besluiten dat hij het niet zou laten gebeuren, waarmee er twee auto's zouden uitvallen."

Hamilton voorzichtig door titelstrijd

Hamilton verklaarde na de race dat hij niet zou uitwijken op het moment dat hij de titel al op zak had. "Ik zou niet aan de kant gegaan zijn en we zouden dus botsen." Dat betekent echter niet dat hij nu ruzie heeft met de Monegask, waarbij hij benadrukte dat er 'geen gebrek aan respect' is. "We hebben geen probleem met elkaar. Ik heb hem meteen gefeliciteerd nadat ik uit de auto kwam."