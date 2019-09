Ook na Monza is Hamilton nog niet bezig met titel: "Wil iedere race beter presteren"

Lewis Hamilton moest in Italië genoegen nemen met de derde positie. De leider in het wereldkampioenschap haalde het maximale uit zijn race, maar zag ook dat Ferrari en Charles Leclerc simpelweg te sterk waren.

Hij begon de race nog op de tweede positie en lange tijd reed hij ook op die plek rond, maar uiteindelijk deed een foutje Hamilton de das om. Doordat hij in de eerste chicane rechtdoor ging, kon teamgenoot Valtteri Bottas voorbijkomen. Toch denkt de Mercedes-coureur niet dat hij de race had kunnen winnen als hij dat foutje niet gemaakt had, omdat Ferrari volgens hem gewoon te sterk was op Monza.

"Hij heeft het geweldig gedaan. Felicitaties aan Ferrari en Charles, want ze hebben geweldig werk geleverd. Valtteri en ik zetten veel druk en ik deed alles wat ik kon door hem lang heel dichtbij te volgen, maar uiteindelijk was het beste van de banden. Desalniettemin waren ze vandaag gewoon sneller, vooral op de rechte stukken. Zelfs als we in de buurt kwamen, konden we er niet voorbij."

Toch ziet Hamilton ook de zonnige kant van de Italiaanse Grand Prix: door de nulscore van Sebastian Vettel is Mercedes in het constructeurskampioenschap wederom uitgelopen op Ferrari. "Het was dus niet onze dag, maar toch hebben we als team veel punten gescoord. We zijn uitgelopen op Ferrari in het constructeurskampioenschap en daar draait het uiteindelijk om."

Hamilton heeft wereldtitel nog niet in achterhoofd

Hoewel Hamilton in Italië twee punten verloor ten opzichte van Bottas in de titelstrijd, heeft de vijfvoudig wereldkampioen nog altijd een riante voorsprong in het kampioenschap. Dat beseft hij zelf ook, maar desondanks speelt de wereldtitel nog niet in zijn hoofd. Voor de volgende race, over twee weken in Singapore, wil Hamilton weer beter presteren.

"Ik probeer het iedere race gewoon beter te doen. Momenteel ben ik dus niet gefocust op de titel. Natuurlijk heb ik wel een gezondere voorsprong dan in het verleden en daar ben ik dankbaar voor. Vandaag was geen perfecte race, maar na dit weekend moeten we wel wat veranderingen doorvoeren aan de afstelling. Daar zullen we ons de volgende race ook weer op richten."