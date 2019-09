Grand Prix van Italië: Leclerc beëindigt Ferrari-droogte op Monza, Verstappen achtste

De droogte van Ferrari op Monza is ten einde. Charles Leclerc pakte de eerste Ferrari-zege in Italië sinds 2010 door in een spannende race Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor te blijven. Max Verstappen eindigde op de achtste positie.

De start van de veertiende Grand Prix van 2019 ging zonder grote incidenten van start. Leclerc behield de leiding, voor Hamilton en Bottas, terwijl Nico Hülkenberg van P6 naar P4 klom ten koste van Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo. In de achterhoede ging het fout voor Verstappen. De Nederlander raakte in het gedrang voor de eerste bocht de achterkant van Sergio Perez, waardoor hij een kapotte voorvleugel opliep en meteen de pits moest bezoeken.

Hülkenberg kon zijn goede positie niet bijzonder lang vasthouden, want binnen vijf ronden waren Vettel en Ricciardo alweer aan hem voorbijgegaan. Intussen raakten Alexander Albon en Carlos Sainz elkaar, waardoor de Red Bull-coureur een aantal plekken in moest leveren. In ronde 6 ging het vervolgens helemaal verkeerd voor Vettel. De Ferrari-coureur spinde in de Variante Ascari, maar raakte daarna bij het terugkeren op de baan de achterband van Lance Stroll. Daarvoor kreeg Vettel een stop-go-penalty van 10 seconden.

Van de leidende groep was Hamilton in ronde 19 de eerste die naar de pits kwam: hij wisselde zijn softs in voor mediums. Een ronde later kwam ook Leclerc naar binnen, maar hij koos voor een setje harde banden. De Ferrari-coureur kwam voor de Mercedes de baan weer op, maar het kleine gaatje wist Hamilton door zijn eerdere stop wel te dichten. In ronde 24 zorgde dat voor een spectaculair gevecht, waarbij Leclerc op de limiet verdedigde.

In ronde 27 maakte ook Bottas zijn pitstop, waarbij hij de gele mediums onder zijn Mercedes liet monteren. Hij keek daardoor tegen een achterstand van enkele seconden aan, maar dat wist hij in de daaropvolgende ronden stukje bij beetje dicht te rijden. In ronde 36 maakte Leclerc onder de druk van Hamilton een foutje, waarna Hamilton alles op alles zette om een actie te maken.

Daar kwam het uiteindelijk niet van, omdat de vijfvoudig wereldkampioen in de 42ste ronde een foutje maakte in de eerste bocht. Daardoor kon Bottas voorbijgaan aan Hamilton. De Fin zette het werk van zijn teamgenoot voort en voerde de druk op Leclerc op. Tot een aanval kwam het niet, want de Monegask liet de Mercedes niet meer echt in de buurt komen.

Achter Leclerc en Bottas pakte Hamilton, ondanks een extra pitstop, de derde podiumplaats, gevolgd door Renault-coureurs Ricciardo en Hülkenberg. De zesde positie is voor Albon, terwijl Perez Verstappen vanuit de achterhoede voor wist te blijven voor P7. De Nederlander kon na zijn vroege pitstop maar mondjesmaat posities goedmaken. De laatste punten werden gescoord door Antonio Giovinazzi en Lando Norris.