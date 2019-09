Albon denkt dat vierde positie mogelijk was in kwalificatie op Monza

Alexander Albon is niet blij met de achtste startpositie die hij zaterdag veroverde in Italië. De coureur van Red Bull Racing denkt dat hij mee had kunnen doen om de vierde positie.

Op Monza kon Albon voor het eerst een echte kwalificatie rijden namens Red Bull Racing, nadat hij in België al veroordeeld was tot een start in de achterhoede door een motorwissel. In Italië kwam Albon echter niet verder dan de achtste startpositie: hij was een van de slachtoffers van de crash van Kimi Raikkonen en de tactische spellen die er gespeeld werden in Q3, want de Thai reed geen rondetijd.

'Leclerc en Hamilton buiten bereik'

De teleurstelling bij Albon was na afloop van de kwalificatie dan ook aanwezig. De vervanger van Pierre Gasly had een goed gevoel in de RB15 en hoewel hij denkt dat meedoen om de pole position te hoog gegrepen zou zijn, achtte hij een vierde startpositie mogelijk.

"Tijdens de kwalificatie was de snelheid van de RB15 erg goed. We hadden ons niet met Charles Leclerc en Lewis Hamilton kunnen meten, maar een vierde plek was best mogelijk geweest. De auto voelde de hele dag al goed aan, al maakten we soms wat verkeerde beslissingen met de set-up, maar dat komt vooral omdat ik nog steeds aan het leren ben hoe de auto op alle veranderingen reageert."

"Met een goede slipstream kan je hier op het Circuit van Monza gewoon twee tienden van een seconde, misschien zelfs meer, winnen. Daarom wil je als coureur simpelweg niet van voren zitten, dus vandaar dat er tijdens Q3 een chaotische situatie ontstond. Ik probeerde mijn weg naar voren nog te vinden, maar doordat iedereen zo aan het slingeren was om de banden op te warmen, lukte dat helaas niet."

Albon heeft van de Red Bull's de beste uitgangspositie voor de Italiaanse Grand Prix. Vanaf P8 zou het mogelijk moeten zijn voor de Britse Thai om zich richting een prima puntenfinish te rijden. Teamgenoot Max Verstappen wisselde voor de race op Monza zijn krachtbron en start daardoor vanaf de negentiende positie.