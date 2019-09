Geen straf voor Hülkenberg na afsnijden chicane tijdens Q3

Nico Hülkenberg heeft van de FIA geen straf gekregen voor het afsnijden van de eerste chicane tijdens de laatste minuten van de kwalificatie op Monza. Wel staat hij, net als vier andere coureurs, nog under investigation.

Hülkenberg ging kort na het uitrijden van de pits rechtdoor in de eerste chicane. De stewards verdachten hem ervan dat hij dit met opzet had gedaan in een poging om niet als eerste coureur en zonder slipstream aan zijn snelle ronde te beginnen. Na een verhoor en het bekijken van de data is besloten om de Renault-coureur geen straf te geven, zo staat in een verklaring van de FIA.

"De coureur stelde dat hij zijn aandacht richtte op de auto's achter hem en dat hij te laat was om in te sturen, waardoor hij rechtdoor ging in de chicane. De stewards zagen dat hij de bocht met dezelfde snelheid benaderde als hij tijdens zijn vorige snelle ronde deed. Ook zat hij in de derde versnelling in plaats van versnelling 2, die hij gebruikte in zijn vorige outlap." De stewards vonden geen aanwijzingen dat hij de chicane met opzet afsneed.

Nieuw onderzoek naar Hülkenberg

Toch moet Hülkenberg blijven vrezen voor een straf. De Duitser staat namelijk wederom under investigation, ditmaal voor het onnodig langzaam rijden in de slotfase van Q3. Hij is echter niet de enige die hiervoor onderzocht wordt: dat geldt ook voor Carlos Sainz en Lance Stroll. Ook Sebastian Vettel staat under investigation. De Ferrari-coureur zou tijdens Q2 de baan verlaten hebben en daar een blijvend voordeel aan overgehouden hebben.