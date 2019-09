Honda verklaart waarom Verstappen motorproblemen had tijdens kwalificatie

Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix geen rondetijd kunnen neerzetten. Technisch directeur Toyoharu Tanabe verklaarde waarom de Nederlander kampte met motorproblemen.

Verstappen was al veroordeeld tot een start achteraan de grid, omdat hij dit weekend een nieuwe motor in gebruik genomen heeft en boven het maximum aantal toegestane componenten per seizoen uit kwam. In de kwalificatie kwam de Red Bull Racing-coureur echter niet tot het zetten van een tijd. Volgens Tanabe kwam dat doordat de motor in een veiligheidsstand sprong.

"Max kon geen tijd neerzetten in Q1. Hij ging over een kerbstone en had last van overmatige wielspin, waardoor het toerental van de motor toenam. Hierdoor werd het beschermingsprogramma van Honda actief, waarna een systeem van de FIA het vermogen afkapte", verklaarde Tanabe op het Twitter-account van Honda.

Verstappen zal de race in Italië dus vanaf de allerlaatste positie aanvangen, maar toch is er veel vertrouwen binnen Honda. Tanabe verwacht dat Verstappen, maar ook Alexander Albon en de coureurs van Scuderia Toro Rosso zondag een goed optreden neer zullen zetten. "We verwachten dat alle vier van onze auto's morgen een sterke race rijden."