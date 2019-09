Hamilton ziet 'heel erg lastig weekend' tegemoet op Monza

Lewis Hamilton heeft geen hooggespannen verwachtingen van de Italiaanse Grand Prix. Hij verwacht een lastig weekend, waarbij hij Ferrari aanwijst als de grote favoriet voor de race op Monza.

Afgelopen weekend moest Mercedes haar meerdere erkennen in Ferrari tijdens de Grand Prix van België. Hamilton kwam in de slotfase nog wel heel dicht in de buurt van racewinnaar Charles Leclerc, maar een echte aanval kon hij niet inzetten. Daarvoor was het snelheidsverschil op de rechte stukken simpelweg te groot, terwijl de Brit in het bochtige gedeelte simpelweg niet dichtbij genoeg kon komen.

Op Monza speelt topsnelheid een nog belangrijkere rol dan in België en daardoor verwacht Hamilton niet dat het een makkelijk weekend gaat worden. Ook put hij niet direct hoop uit de wisselende weersvoorspellingen in de omgeving van Monza. “Ik denk dat het heel erg lastig wordt dit weekend. Het weer zal wisselvallig zijn en dat kan het makkelijker, maar ook lastiger maken."

"Ik hoop echter dat we, net als in de vorige race, een spannende wedstrijd hebben. Daarbij hoop ik niet alleen in de laatste ronde in de buurt te zitten, maar gedurende de hele race een strijd te hebben. Soms komen we naar een weekend en verwacht het team dat we een voorsprong hebben, maar liggen we achter, terwijl het in andere weekends andersom is. We zullen het niet weten tot we de baan op gaan en de tijden zien.”

Hamilton niet bezig met recordzege

Op Monza kan Hamilton wederom een record veroveren. Momenteel is de vijfvoudig wereldkampioen gedeeld recordhouder als het gaat om het aantal overwinningen op Monza: net als Michael Schumacher staat hij op vijf zeges op de Temple of Speed. In de aanloop naar de race heeft de Mercedes-coureur zich echter niet bezig gehouden met het verbreken van dat record.

“Het is niet iets waar ik over nagedacht heb en voor mij persoonlijk is dat ook niet belangrijk. Ik kan er met jullie over praten op het moment dat het gebeurt, maar het is wel bizar dat ik zo dicht in de buurt zit dat ik de kans heb om dat te bereiken. Het gaat dit weekend lastig worden, want de Ferrari’s waren vorig weekend erg sterk. Dat zullen ze dit weekend ook weer zijn, en er kan van alles gebeuren.”