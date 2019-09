Mercedes ziet vroege safety car als reden voor mislopen zege in België

Mercedes denkt dat Lewis Hamilton afgelopen zondag wél een aanval had kunnen inzetten op Charles Leclerc en de overwinning, als de safety car niet direct na de start al de baan in moest komen.

Hamilton moest op Spa-Francorchamps genoegen nemen met de tweede positie achter Leclerc. De Monegask van Ferrari lag vrijwel de hele race op kop, maar zag de regerend wereldkampioen in de slotfase akelig dichtbij komen. Op de meet was het verschil slechts 0,9 seconde. Een echte aanval kon Hamilton echter niet inzetten op de koppositie, want daarvoor was het gat nooit klein genoeg.

Volgens Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director van Mercedes, is de door Max Verstappen en Kimi Raikkonen veroorzaakte safety car-fase een van de redenen dat die aanval er nooit kwam. "Als we die safety car bij de start niet gehad hadden, dan was de race vier ronden langer geweest. Dat had ons waarschijnlijk de afstand en tijd gegeven waarin de banden van Leclerc verder zouden slijten, waardoor we misschien wel een actie hadden kunnen maken."

Mercedes betwijfelt of eerder stoppen beter zou zijn

Een van de vragen die Shovlin behandelde, was of het beter was geweest om Hamilton een of twee ronden eerder naar de pits te halen, in plaats van hem een ronde na Leclerc te laten stoppen, in de hoop dat de Brit dan wel een aanval had kunnen plaatsen. Dat is een vraag die volgens de Mercedes-man erg lastig te beantwoorden is, maar iets waar het team zelf wel naar kijkt met het oog op de toekomst.

"We hadden dan dichterbij gezeten op het asfalt, maar onze banden begonnen ook te slijten, net zoals bij Leclerc. We zouden dan oudere banden hebben, wat de prestaties iets minder zou maken. Het is een zeer lastige vraag om te beantwoorden, maar als je iets geprobeerd hebt wat niet werkte, vraag je je altijd af of je niet iets een beetje anders had kunnen doen."