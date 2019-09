Brundle: "Verstappen te ijverig op zoek naar herstel na matige start in België"

Martin Brundle denkt dat Max Verstappen zondag bij de start van de Belgische Grand Prix iets geduldiger had moeten zijn. Toch ziet de commentator van Sky Sports in zijn column ook dat Kimi Raikkonen meer ruimte had kunnen laten.

Verstappen en Raikkonen hadden op Spa-Francorchamps al in de eerste bocht van de race een aanvaring. De Red Bull-coureur had niet voor het eerst in 2019 een matige start, waardoor hij kortstondig achter Raikkonen en Sergio Perez terugviel. De coureur van Alfa Romeo stuurde vervolgens gewoon de eerste bocht in, maar hij rekende er daarbij niet op dat Verstappen zijn auto voor de helft naast die van hem gepositioneerd had.

De bolides kwamen met elkaar in aanraking, waardoor Raikkonen kortstondig met twee wielen los kwam van de grond. Voor Verstappen betekende het einde wedstrijd: een deel van zijn wielophanging brak af, waarna hij in Eau Rouge stuurloos in de bandenstapels eindigde. Volgens Brundle is het lastig om een van de coureurs aan te wijzen als de schuldige, zo vertelde hij in zijn column op Sky Sports F1.

'Raikkonen kon Verstappen niet aan zien komen'

"Kimi had pech in de eerste bocht, waar hij contact maakte met Max Verstappen. Op veel manieren was het een typisch incident voor na de start in de eerste bocht op Spa. Kimi had voor het geval dat iets meer ruimte kunnen laten aan de binnenkant, maar hij had geen kans om de Red Bull aan de binnenkant aan te zien komen vanaf twee rijstroken verderop."

Anderzijds denkt Brundle echter ook dat Verstappen een aantal dingen had kunnen doen om te voorkomen dat de botsing er zou komen. "Max was zich aan het herstellen van wederom een matige start en was waarschijnlijk iets te ongeduldig in zijn ijver om dat te repareren, waardoor hij zijn voorvleugel en voorwiel op een gevaarlijke positie positioneerde."