Sainz: "Verstappen rijdt momenteel bijna beter dan Hamilton"

Carlos Sainz heeft zijn tegenstanders in de Formule 1 eens flink onder de loep genomen. Tegenover de Spaanse zender Movistar vertelde hij dat Max Verstappen volgens hem 'bijna beter' is dan Lewis Hamilton.

Verstappen en Hamilton zijn twee van de smaakmakers van het seizoen 2019, iets wat ook gezegd kan worden van Sainz. Hamilton gaat fier aan de leiding van het kampioenschap en won al acht races, terwijl Verstappen twee keer zegevierde namens Red Bull-Honda en tevens zijn eerste pole position pakte in Hongarije. Ook Sainz maakt indruk: hij staat zevende in het WK met 58 punten en scoorde al een aantal vijfde plaatsen.

De Spanjaard is onder de indruk van Hamilton en Verstappen, die hij hoger aanslaat dan Valtteri Bottas. "Hamilton zou ik een 9 of een 10 geven. Sinds Rosberg vertrokken is, heeft hij op een zeer hoog niveau gepresteerd met weinig druk. Verstappen is bijna beter dan hem, maar op Spa deed hij het verkeerde. Bottas zit altijd in de buurt, maar hij maakt het niet af. Hij heeft ook een hoog niveau, maar Hamilton heeft iets dat lastig uit te leggen is. Hij is zo relaxed dat hij lijkt alsof hij een sigaartje rookt."

Sainz niet verrast door komst Ocon bij Renault

Sainz maakte afgelopen winter de overstap van Renault naar McLaren, waar hij dit jaar de teamgenoot is van Lando Norris. Bij Renault werd hij vervangen door Daniel Ricciardo, terwijl voormalig teamgenoot Nico Hülkenberg volgend jaar het veld moet ruimen voor Esteban Ocon. Sainz vindt het niet verrassend dat de Fransman naar het Franse team gaat.

"Ik ben niet verrast, want vorig jaar hoorde ik deze verhalen al bij Renault. Ze wilden hem graag aantrekken en een Fransman als bonus hebben. Ik was echter verrast dat ze Hülkenberg niet behielden. Hij was niet in staat om de eerste races naast Ricciardo in zijn voordeel om te buigen."

Over de manier waarop de Formule 1-races in 2019 in beeld gebracht worden is Sainz overigens verre van tevreden. "Ik word redelijk boos, want ik zie mezelf helemaal niet als ik de races thuis terugkijk. Ze hebben een aantal belangrijke momenten compleet gemist, zoals toen ik in Oostenrijk van de twintigste startpositie naar P8 opklom. Daar lieten ze niets van zien."