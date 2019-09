Kevin Magnussen voelde zich kansloos op zachte banden

Bij Haas loopt het dit hele seizoen al niet lekker. Wisselende feedback van beide coureurs, die ook nog eens op het circuit elkaar eraf tikken, verschillende versies van de bolide op het circuit; het seizoen van Haas is zeer wisselvallig te noemen.

Totaal geen grip

Zo had Kevin Magnussen gisteren weer te maken met een flinke terugval na een goede start, tot ergernis van de Deen zelf. Hij vertelde aan GPToday.net dat het probleem zat in de banden. Magnussen: "De eerste stint op de C3 banden voelde echt dramatisch. Ik had absoluut geen grip en we vielen steeds verder terug. Links en rechts werd ik continu ingehaald."

De coureur van Haas is vaak open en eerlijk en ook nu doet hij dat. De 26-jarige coureur steekt de hand ook in eigen boezem: "Ik maakte de verkeerde beslissing door te lang buiten te blijven op die band. Dat pakte zo verkeerd uit, ik voelde me hopeloos. Echt kansloos."

Hopen op Safety Car

Zijn strategie pakte verkeerd uit en het was hopen op een safety car, maar die kwam niet: "We hadden misschien ook gehoopt op een safety car of iets. Het voelde als de enige mogelijkheid om terug te komen in de race. Uiteindelijk ben ik de pits ingereden voor de C2 banden (geel). Daarmee kwam de wagen weer tot leven en was het racen weer compleet normaal zoals ik gewend ben. Dat voelde erg goed aan. Het is zo onvoorspelbaar deze wagen in combinatie met deze banden, je hebt geen idee wat je elke keer kunt verwachten."

Magnussen hoopt in Monza beter voor de dagen te komen, maar kijkt ongetwijfeld ook vooruit naar 2020. Hij zal zijn stoeltje behouden maar wie zijn teamgenoot wordt zal interessant worden. Later deze week komen wij met enkele namen die genoemd worden in de paddock.