Horner: " Alex Albon heeft heel volwassen gereden in Spa-Francorchamps"

Alexander Albon debuteerde dit weekend voor Red Bull Racing als vervanger van Pierre Gasly. De Thaise-Brit liet meteen zien goed om te kunnen gaan met de druk en wist uiteindelijk na een start van P18 te finishen op P5. Hij had hier wel wat geluk op het einde door het uitvallen van Norris, maar niettemin was Albon hierdoor 'best of the rest'.

Goede feedback

De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen kan dan ook rekenen op lovende woorden van zijn nieuwe teambaas Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing zag een heel goed optreden van de vervanger van Gasly en is van mening dat Albon zijn carrière bij Red Bull Racing zeer goed is gestart.

Tegenover GPToday.net zei Horner in Spa-Francorchamps: "Alex heeft op mij een grote indruk achter gelaten. Zijn tempo is goed en hij geeft het team goede feedback. Als je dan ziet dat hij vanaf plaats achttien moest starten door een motorwissel en finisht op plaats vijf kan ik niets anders zeggen dan goed gedaan. Hij heeft een zeer volwassen race gereden en niets stoms gedaan. Hopelijk kan hij het hele weekend in Monza goed presteren."

Inhaalacties

Ook Helmut Marko zal blij zijn met het optreden van Alexander Albon. De directe Oostenrijker heeft meermaals gezegd dat hij Pierre Gasly hekelde door zijn gebrek inhaalacties en vooral de durf die daarbij komt kijken. Albon liet gisteren zien hier goed mee om te kunnen gaan en te vechten voor zijn plek.

Tegen het einde van de race klom de Thaise-Brit richting de top 10 waarna hij buitenom Daniel Ricciardo verschalkte en ook Sergio Perez inhaalde met twee wielen door het gras. In de kwalificatieduels met Max Verstappen staat het 1-0 voor de Nederlander, maar door de uitvalbeurt van onze landgenoot 0-1 voor Albon in de raceduels.