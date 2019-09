Helmut Marko bagatelliseert geruchten over terugkeer Vettel bij Red Bull

Dr. Helmut Marko heeft de nieuwste versie van het gerucht dat Sebastian Vettel terug zou keren keren naar Red Bull voor 2020 gebagatelliseerd. De geruchten dat Vettel terug zou willen keren naar het Oostenrijkse team, waarmee hij 4 wereldtitels behaalde, blijven de kop opsteken.

Nog geen beslissing voor 2020

Helmut Marko reageert in eerste instantie op de beslissing om Gasly en Albon van stoeltje te laten wisselen: "Deze beslissingen zijn nooit gemakkelijk, maar we moesten reageren. Alexander voelt zich er klaar voor en Gasly moet zijn vertrouwen terugwinnen bij Toro Rosso. Maar een beslissing over 2020 is nog niet genomen."

Voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo zei dat hij de moeilijke beslissing van zijn voormalige baas steunt. "Ik heb niets tegen Pierre, maar ze gaven hem zes maanden bij Red Bull Racing en ik denk niet dat hij de vereiste vooruitgang liet zien. Het is geen verrassing dat Red Bull veel van je verwacht en bepaalde beslissingen zal nemen als je niet aan de verwachtingen voldoet."

Sommigen in de paddock denken dat Nico Hulkenberg hoopt op de Red Bull-stoel. Het is echter aannemelijker dat hij volgend jaar naast Kevin Magnussen voor Haas rijdt.

Marko praat niet over Vettel

Hoe dan ook staat de positie van Sebastian Vettel onder druk bij Ferrari. Helmut Marko ontkent het gerucht niet, maar draait politiek eromheen als hem wordt gevraagd naar de waarheid van de verhalen over een terugkeer van Vettel, die dan volgend jaar teamgenoot van Verstappen zou worden.

"Voor zover ik weet heeft Sebastian Vettel een Ferrari-contract tot het einde van 2020. Daarom is het zinloos om er nu over te praten."

Maar Marko leek het vermoeden van voormalig Toro Rosso-aandeelhouder Gerhard Berger te erkennen dat Vettel mogelijk moe wordt.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij wereldkampioen kan worden met Ferrari. De enige vraag is of hij het nog steeds wil. De politiek speelt een grote rol", legde Marko uit. "Daar is hij niet in geïnteresseerd, maar ik denk dat je bij Ferrari politiek moet bedrijven om je doelen te bereiken."