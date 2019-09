Lewis Hamilton: "Slimme beslissing van Mercedes om Bottas te houden"

Mercedes heeft besloten om Valtteri Bottas voor een vierde seizoen te behouden en heeft hem een nieuw contract aangeboden, die de Fin uiteraard met liefde heeft ondertekend. Dat was volgens vijfvoudig wereldkampioen F1 Lewis Hamilton een slimme beslissing, zo liet hij in Spa-Francorchamps weten.

Het Duitse team kondigde gisteren aan dat Bottas zou blijven voor het seizoen 2020, terwijl Esteban Ocon werd bevestigd bij Renault. Ocon was in de running voor een Mercedes-stoel, maar het team uit Brackley heeft ervoor gekozen om te gaan voor continuïteit - iets wat Hamilton benoemt als 'groots'.

Hamilton en Bottas kunnen goed overweg

Tegenover GPToday.net zei Hamilton in de Ardennen: "Ik denk dat continuïteit is altijd een groot ding. Ik denk dat we een geweldige omgeving hebben waarin we werken, die we in de loop der tijd hebben gecreëerd. Ik denk dat dit het vierde jaar wordt dus we hebben een geweldige werkrelatie. Valtteri en ik gaan steeds beter met elkaar om. Het was een slimme beslissing van het team."

"Ik kijk er echt naar uit om met hem samen te werken, ik vind het erg leuk om met hem in het algemeen te werken. We kunnen zowel buiten als op de baan goed met elkaar overweg."