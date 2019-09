Pierre Gasly zag ontslag Red Bull niet aankomen: "Ik was in shock"

Pierre Gasly geeft toe dat hij in shock was toen Helmut Marko hem vertelde dat hij ontslagen was en vanaf de Grand Prix van België plaats moet nemen in de Toro Rosso. De Fransman werd vervangen door Alexander Albon, die momenteel in zijn eerste seizoen in de Formule 1 zit.

Gasly kreeg promotie voor 2019 naar het team van Red Bull, na de campagne van 2018 met Toro Rosso. Hij worstelde echter flink bij het Oostenrijkse team tegen Max Verstappen.

Situatie gaat niet veranderen

Ondanks de schok van het verlies van zijn plaats bevestigt Gasly dat hij zich concentreert op het goed doen van zijn werk bij Toro Rosso en het leveren van de punten voor het team. De 23-jarige coureur vertelde tegenover GPToday.net: "Het was natuurlijk een shock dat dit gebeurde. Het was niet wat mij eerder in Boedapest was verteld dus ik zag dit niet aankomen."

"Alles was de afgelopen weken vrij duidelijk. Red Bull Racing is verleden tijd en ik moet me richten op het heden en de dingen die ik met Toro Rosso kan doen. Of ik het nu begrijp of niet, het gaat het niet veranderen. Ik heb er niet te lang over nagedacht. Het enige waar ik me op moet concentreren is in de komende races met Toro Rosso op mijn best presteren."

Gasly gaf ook toe dat hij er pas achter kwam op dezelfde ochtend als dat Red Bull de rijderswissel aankondigde.

Gasly vindt zichzelf competitief

De 23-jarige ziet enkele uitdagingen zijn in de aanpassing aan een leven terug bij Toro Rosso, maar gelooft dat zijn competitieve aard hem in staat zal stellen om te leveren wat van hem verwacht wordt. "Ik ben een echt competitieve kerel en ik wil echt bovenop mijn vorm zitten en het gevoel hebben dat ik het beste kan leveren wat ik kan. Ik voel me goed en energiek, er zullen zeker dingen zijn waar ik aan moet wennen, maar ik ben er klaar voor om mijn best te doen voor Toro Rosso."