Max Verstappen: "Aankondiging Albon kwam niet als een verrassing"

Dit weekend maakt Alexander Albon zijn racedebuut voor Red Bull Racing. De Thaise-Brit werd enkele weken geleden onverwachts aangekondigd als vervanger van Pierre Gasly, die zwaar ondermaats presteerde bij het Oostenrijkse topteam. Voor Max Verstappen kwam de aankondiging van Albon echter niet als een verrassing.

Verstappen wist van komst Albon

Dat vertelde de Nederlander in de FIA persconferentie. Verstappen zei hierover: "Het kwam voor mij niet als een verrassing, het was mij al verteld toen ik bij het team was in de simulator voor ik op vakantie ging. Daardoor was het geen verrassing. Ik heb het zelf allemaal ook meegemaakt."

Op de vraag wat hij van zijn nieuwe teamgenoot verwacht is de 21-jarige coureur nuchter: "Dat zullen we moeten afwachten, de tijd zal het leren. Dit zijn vragen die moeilijk vooraf te beantwoorden zijn. Alex is een goede jongen, we kennen elkaar al heel wat jaren net als Pierre. We hebben allemaal samen gereden in 2010. Alex is een zeer snelle coureur en zoals je merkt is hij enthousiast, dus dat is altijd goed."

Veel waardering voor Gasly en Albon

Later in de persconferentie wordt hem gevraagd hoe hij de verhouding ziet ten opzichte van Albon aangezien je teamgenoot je eerste directe concurrent is. De Red Bull-coureur zegt hierover: "Ik heb veel waardering voor Alex en datzelfde deed ik ook bij Pierre. We zullen zien hoe dat duel gaat lopen."